Il 31 agosto e il 1° settembre emozioni e spettacolo con la 3^ edizione dell’Autoslalom Città di Ucria

La 3^ edizione dell’Autoslalom città di Ucria sta suscitando grande interesse fra i protagonisti e le realtà amministrative ed economiche locali sin dalla fase organizzativa.

La competizione fra i birilli, che mira per il 2025 a far parte del Trofeo d’Italia Slalom, in programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, oltre ad essere valida per la Coppa Aci Sport 5^ zona, assegnerà punti per il challenge degli Emiri e per il Poker dei Nebrodi.

Misilmeri Racing e Asd Ucria Racing, che sono da tempo al lavoro per la migliore riuscita dell’ evento, hanno trovato grande disponibilità da parte di tutta l’amministrazione comunale ed in particolare nel primo cittadino Enzo Crisà, sempre più convinto del valore promozionale della gara rispetto al comprensorio e del Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Carmelo Ricciardi. Fattiva la collaborazione dell’arma dei Carabinieri, di Polizia, dei Vigili e dei Rangers.

“Sono già entusiasta di quanto stia avvenendo – ha dichiarato il Sindaco Crisà – dopo la presentazione alla stampa che si è tenuta qui a Ucria il giorno 16 del corrente mese, ho avuto dei riscontri favorevoli immediati da parte dei piloti di passate edizioni, che ci hanno ringraziato per l’accoglienza, pronti a tornare e da parte di tante strutture ricettive della zona che per il fine settimana di gara hanno già annunciato il tutto esaurito. Il richiamo dei Nebrodi è indescrivibile, potere fare conoscere le potenzialità dei luoghi attraverso questo tipo di evento ed in particolar modo il nostro paese, è per noi una opportunità imperdibile e per questo voglio manifestare la mia gratitudine agli organizzatori. Sto vivendo l’avvicinamento ai giorni di gara con trepidazione e con grande stima nei confronti di tutti coloro che si stanno impegnando perché si tratta di una iniziativa davvero lodevole che merita tutto il mio rispetto e il mio appoggio anche in prospettiva futura” – .

Nel frattempo continuano ad arrivare copiose le adesioni, la chiusura delle iscrizioni è prevista alle 12.00 di mercoledì 28 agosto, poi occorrerà attendere l’approvazione dell’elenco per conoscere i nomi di coloro che si sfideranno lungo i 3,850 km di un tratto della statale 116, rallentati da 15 postazioni di birilli. Le verifiche sportive sono previste alle 15.00 di sabato 31 agosto presso i locali Comunali di via Acquaperduta, dove, mezz’ora dopo, prenderanno il via anche le verifiche tecniche. Domenica 1 settembre dopo la ricognizione in programma alle 9.00, le tre manche di gara al meglio delle quali verranno stilate le graduatorie. La cerimonia di premiazione che chiuderà la manifestazione si svolgerà ad Ucria in Piazza Padre Bernardino.