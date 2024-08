Il 21 agosto in corso Umberto presentazione della Nissa

Si svolgerà il prossimo 21 agosto in corso Umberto, alle ore 19,30 la presentazione ufficiale della nuova Nissa 2024/2025. La squadra del presidente Giovannone, che si accinge a cominciare l’avventura in serie D, sarà presentata sul palco allestito per l’occasione. Prevista la presenza di calciatori, tecnici e dirigenti con in testa il presidente Luca Giovannone.

La società, presentando l’evento, ha sottolineato che sarà anche una opportunità per presentare le tre nuove maglie che di volta in volta indosseranno i calciatori e i nostri sponsor che dimostrano come sempre amore e grande attaccamento, sposando il progetto della società biancoscudata. La serata sarà presentata da Alessandro Silverio e dalla giornalista Roberta Barba. (Foto Claudio Vicari)