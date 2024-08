Final Fantasy XVI confermato su PC in due versioni

(Adnkronos) – Square Enix ha annunciato che la versione per PC di Final Fantasy XVI sarà disponibile dal 17 settembre sulle piattaforme Steam ed Epic Games Store, al prezzo di 49,99 euro. Insieme alla versione standard del gioco, sarà rilasciata anche una “Complete Edition” al costo di 69,99 euro, che includerà il gioco base e i contenuti scaricabili "Echoes of the Fallen" e "The Rising Tide". Per coloro che desiderano provare il gioco prima dell’acquisto, è già disponibile una demo gratuita che consente di giocare la sezione iniziale. I progressi fatti nella demo potranno essere trasferiti alla versione completa del gioco, permettendo di continuare l’avventura senza dover ricominciare da capo. Final Fantasy XVI ha debuttato inizialmente su PlayStation 5 il 22 giugno 2023, ricevendo ampi consensi sia dalla critica che dal pubblico. Ora, con l'uscita su PC, Square Enix si propone di raggiungere un pubblico ancora più vasto, offrendo un’esperienza di gioco completa e avvincente su nuove piattaforme. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)