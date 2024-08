Dr, confronto Urso-Di Risio su produzione Italia mentre Evo avvia la ‘rivoluzione’

(Adnkronos) – Il gruppo DR Automobiles rafforza la propria offerta e prepara una offensiva di prodotto guardando all'Europa grazie anche a un nuovo impianto produttivo. Oggi infatti il fondatore e presidente di DR Automobiles, Massimo Di Risio, è stato ricevuto a Roma dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per un confronto incentrato sui piani di sviluppo dell'azienda con al centro la realizzazione di un nuovo impianto produttivo in Molise. Urso infatti ha ripetutamente auspicato il potenziamento della capacità produttiva automobilistica nel nostro paese e le intenzioni del gruppo molisano, arrivato a superare una quota di mercato del 2% con i suoi brand, sembrano raccogliere questo auspicio, rafforzando la presenza nel distretto di Macchia d'Isernia (Isernia) dove già hanno sede il quarter generale, il Centro ricerca e sviluppo e stabilimenti di assemblaggio e un magazzino ricambi. Contestualmente, per sostenere la crescita che nel bienno 2024-25 vedrà un consistente rafforzamento della presenza su diversi mercati europei, il brand Evo ha avviato quella che viene definita una "rivoluzione"con il lancio a Palma di Maiorca di due nuovi modelli che vanno ad aggiungersi alla gamma già esistente: EVO 3, EVO 5 e EVO 7. La EVO 6 è un suv di 4,5 mt. spinto da un 1.5 turbo benzina da 177 CV abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti e la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida: Standard – Eco – Sportivo. La EVO Spazio è invece un monovolume 7 posti da 4,8 mt. dall’insolito design sportivo. Anche in questo caso il motore è 1.5 turbo ad iniezione diretta da 177 CV con cambio DCT a 7 rapporti. L’ampio tetto panoramico è un vero plus che consente a tutti gli occupanti di questo vero e proprio salotto viaggiante di avere un’ampia visuale e di godere della luce esterna. Entrambi i modelli saranno disponibili anche nella versione Thermohybrid benzina/GPL e sono il frutto della collaborazione del centro ricerca e sviluppo di DR Automobiles Groupe a Macchia d’Isernia con quello del costruttore cinese Dongfeng Forthing a Liuzhou. A breve è previsto il lancio di ulteriori nuovi modelli che andranno a completare il processo di rinnovamento in atto in casa EVO. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)