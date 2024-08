Doppietta di Francesco Camarda e il Milan batte 1-2 il Novara in rimonta: il giovane attaccante di origini sancataldesi non si ferma più

Francesco Camarda continua a suon di gol la sua avanzata verso il grande calcio. Il giovane centravanti del Milan Futuro, di origini sancataldesi, ha messo a segno le due reti con le quali il Milan Futuro di Daniele Bonera ha battuto in rimonta il Novara. Il match s’è disputato nella cittadina novarese ed è stato valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Camarda è stato semplicemente eccezionale.

Prima ha pareggiato al 24’ su rigore la rete del momentaneo vantaggio dei padroni di casa, poi al 41’ ha segnato la rete del sorpasso rossonero che ha regalato la qualificazione ai giovani talentuosi rossoneri, che dopo il Lecco, hanno ora eliminato anche il Novara.