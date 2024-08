Controlli congiunti dell’INL Sicilia e dell’ITL Caltanissetta: lavoro nero in pizzeria, attività sospesa anche per la sicurezza

CALTANISSETTA. Nel capoluogo nisseno nella serata del 24 luglio scorso, nell’ambito dei controlli effettuati per il contrasto del lavoro sommerso e del rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, i funzionari del Contingente ispettori dell’Ispettorato nazionale Lavoro (INL) Sicilia unitamente agli Ispettori tecnici e ordinari territoriali del Lavoro (ITL) dell’ ITL di Caltanissetta hanno effettuato una verifica all’interno di una nota pizzeria.

All’interno del locale sono stati identificati 6 lavoratori di cui ben 4 occupati senza la necessaria comunicazione al centro per l’impiego. Sotto il profilo della sicurezza, inoltre, sono state evidenziate violazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: in particolare, secondo quanto accertato dall’Inl, è stata rilevata la mancata elaborazione del DVR, del piano di emergenza ed evacuazione e la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione.

Per le violazioni lavorative e di sicurezza riscontrate si è provveduto ad emettere il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e ad impartire le prescrizioni per la mancanza della visita medica ai dipendenti, di adeguata formazione e informazione , della nomina del medico competente e dell’addetto al servizio di prevenzione, incendi e di primo soccorso.

Sono state impartite sanzioni amministrative e pecuniarie per circa euro 14.000, oltre a quelle in corso di definizione per le violazioni riscontrate in materia di sicurezza. Per poter riaprire l’attività, il datore di lavoro ha dovuto regolarizzare i lavoratori in nero, inquadrandoli correttamente in base alle mansioni espletate ed assicurandoli correttamente all’INPS e all’INAIL.