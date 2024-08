Con dei droni si elimineranno degli incendi (di Salvatore Vaccaro)

Ogni anno non mancano mai di quei gravissimi incendi e sono pericolosissimi sia nei boschi, sui terreni o anche dentro nelle zone dei paesi e delle città. Anche nel Vallone, l’anno scorso d’estate, e anche, come quest’anno di alcuni giorni ad agosto, su Sutera, si trovano sempre con dei rischiosissimi roghi in cui si sono bruciati tantissimi alberi, delle piante, degli animali, e nelle fiamme si sono bruciate pure di alcune case e delle campagne. Ne ho, già, scritto diverse volte, e ogni anno, di pensarci immediatamente e quindi di far costruire dei “droni” preparatissimi e, poi, controllarli su tutta la zona del territorio comunale. Ma ho saputo che, pochi giorni fa, alla fine di luglio, sull’articolo di L. Gullo del “Giornale di Sicilia”, il Comune di Monreale ha già acquistato due “droni”, tipo di “FireHound” di una importantissima produzione della “Vector Robotics”nel Veneto, nonché rendendoli subito disponibili ed in modo di aver effettuato, dopo tre settimane, di saper controllarli sulla zona del loro territorio. Hanno, quindi, iniziata, sia gli operatori della Polizia Municipale, la Protezione Civile e, pure, della Forestale. E pochi giorni fa, il 9 agosto, uno dei due “droni” hanno visto di un incendio in una campagna di Monreale, e subito si è intervenuto tempestivamente nella loro zona, così per domare e far spegnere quei roghi, facendo inserirsi pure la Forestale. A proposito, dell’assessore comunale F. Giurintano, si è fatto registrare di una “videocamera” da loro “drone” in cui si vedeva una sagoma di una piromane, e che verrà così trasmessa direttamente alle forze dei carabinieri locali ed agli investigatori. In effetti, di questi “droni”, con dei super sensori termici di un’ultima generazione, da poter controllare e far eliminare degli incendi, come già diretto dal sindaco di Monreale, A. Arcidiacono, in cui è stato stabilito, adesso, di un “unico e primo” del Comune di Monreale. Attualmente, purtroppo, non c’è, ancora, non solo di un altro comune del Vallone o in Sicilia, ma nemmeno nella Regione. E noi, necessariamente, dovremmo fare qualcosa a Mussomeli, e insieme nei comuni del Vallone, con una sola spesa di appena 90 mila euro, e, dopo, muovendoci da quegli importantissimi velivoli dei “droni FireHound”, in cui tutti i sistemi dovrebbero essere progettati proprio ovunque, sia per segnalarsi dappertutto nei paesi e, subito, far eliminare, definitivamente, dalle zone dei rischi e di quei loro focolai, in modo così da saper preservare e proteggerci sulle abitazioni e su tutto del nostro territorio.