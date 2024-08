Catania. Affidato ai servizi sociali, trovato in strada armato di coltello

Gli agenti del commissariato di Adrano, nel Catanese, hanno eseguito una ordinanza di aggravamento in carcere del tribunale di sorveglianza nei confronti di un pregiudicato di 30 anni che, mentre stava scontando 3 anni e un mese per droga affidato ai servizi sociali, è stato trovato in strada in possesso di un coltello a serramanico. L’uomo è stato fermato mentre rincasava per rispettare l’orario previsto dalla misura alternativa al carcere (7-21) e denunciato per porto abusivo d’arma e minaccia per la reazioni tenute davanti ai poliziotti.