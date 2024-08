Caltanissetta. Interrogazione consiliare di Turturici e Vagginelli (“Caltanissetta Futura e Democratica”) sul randagismo

CALTANISSETTA. I consiglieri comunali Armando Alessandro Turturici e Carlo Vincenzo Vagginelli, eletti nella lista “Caltanissetta Futura e Democratica”, hanno presentato un’interrogazione consiliare chiedendo chiarimenti sulla gestione del randagismo nel Comune di Caltanissetta.

Il randagismo rappresenta una problematica complessa e in crescita che, tra le tante, comporta costi significativi per il Comune, legati alla gestione e al ricovero degli animali randagi nei canili convenzionati. Nel mese di novembre 2023, il gruppo politico “Futura – costruiamo insieme la città” ha tenuto un incontro molto dettagliato sul fenomeno del randagismo, presentando diverse strategie per debellarlo.

I consiglieri hanno raccolto numerose segnalazioni da parte di cittadini e associazioni animaliste locali, che evidenziano come la presenza di cani e gatti randagi sul territorio comunale richieda un intervento immediato e una gestione coordinata per garantire il rispetto del benessere animale.

Nell’interrogazione, i consiglieri chiedono all’Amministrazione di chiarire quali misure siano state già adottate e quali azioni siano in programma per affrontare il problema nel breve, medio e lungo termine. Viene posto l’accento sul coinvolgimento delle associazioni animaliste locali e dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta, considerati partner fondamentali per sviluppare strategie efficaci di controllo del randagismo e per promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza.

In particolare, l’interrogazione sollecita l’Amministrazione a fornire dati aggiornati sull’entità del fenomeno nel territorio comunale, come il numero di animali randagi presenti, i costi sostenuti per la loro gestione, e le condizioni di benessere degli animali coinvolti. Inoltre, si chiede se vi sia un piano strutturato e integrato per contrastare il randagismo, che comprenda sia misure di prevenzione, come la sterilizzazione degli animali randagi, sia iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Infine, si chiedono chiarimenti sulle risorse finanziarie destinate a queste attività e sulle modalità di coordinamento tra il Comune e l’ASP per l’attuazione delle misure previste.

Non c’è più tempo da perdere: è fondamentale agire con decisione e rapidità per tutelare il benessere degli animali e garantire una gestione sostenibile del fenomeno che sia in linea con le necessità economiche del Comune di Caltanissetta.