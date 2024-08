Caltanissetta. Interessante passeggiata culturale nel centro storico del Rotary Club

CALTANISSETTA. Interessante passeggiata culturale nel centro storico di Caltanissetta, con una guida d’eccezione come l’architetto Luigi Santagati, amico del Rotary da lunga data.

Dalla via Re d’Italia al Collegio dei Gesuiti, oggi biblioteca Scarabelli, poi a Santa Lucia, dove insisteva un arco che rappresentava uno dei punti di riscossione dei dazi, in età medioevale, e di seguito in via Messina ed ai vicoli Ciccianera e Melfa che erano l’alveo dell’antico fiume delle Grazie che scorreva si margini dell’abitato e fu interrato nell’800, per finire a Piazza Mercato, alla Grazia, dove un significativo ponte in pietra per oltre 400 anni campeggiò proprio sul fiume delle Grazie che scorreva fin là per poi proseguire verso l’attuale via Elena.

Una esposizione piacevole, intervallata da racconti di tante particolarità, anche divertenti, che hanno descritto la vita di una città attiva e laboriosa, grande produttrice di frumento, originaria grande ricchezza del territorio, prima che l’epica dello zolfo si imponesse, ridisegnando nuovamente la città. Caltanissetta, una città da conoscere (e da amare).