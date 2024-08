Caltanissetta. In Provincia denunciate 6 persone dalla Polizia per droga, furto, truffa, guida senza patente e guida di auto con targa falsa

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della Provincia, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria sei persone, eseguito sette perquisizioni e sequestrato sei piante di marijuana.

Una 21enne è stato denunciato per guida senza patente; un 39enne per furto in abitazione; un 38enne, al quale sono state sequestrate sei piante di marijuana, è stato denunciato per coltivazione di sostanze stupefacenti; un 50enne è stato denunciato per furto aggravato; un 21enne poiché, nel corso di un controllo, è stato accertato che viaggiava a bordo di un’autovettura con targa falsa e un 50enne è stato denunciato per truffa.

Nel corso dell’attività di polizia sono state eseguite 7 perquisizioni personali, elevate 19 contravvenzioni al codice della strada, procedendo al sequestro di due autovetture, controllate 185 persone, 66 veicoli ed eseguiti 79 controlli a persone sottoposte a misure cautelari, sorveglianza speciale e arresti domiciliari.