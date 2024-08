Caltanissetta. Grande successo per la prima serata di “Redentore in Fest”

L’entusiasmo per la prima serata della “due giorni” Redentore in Fest ha travolto un ampio pubblico di nisseni che ieri ha riempito piazza Basile condividendo emozioni e momenti adrenalinici di musica.

Organizzata dal Comune di Caltanissetta in collaborazione con la Pro Loco Caltanissetta presieduta da Luca Micciché, la festa ha voluto essere motivo di valorizzazione delle antiche tradizioni della città per promuovere un’identità nissena e l’amore dei cittadini verso questo luogo storico, quale il Redentore.









“Sono contento che questo primo appuntamento abbia coinvolto così tante persone – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro –. Abbiamo voluto rinnovare una tradizione che fa parte della nostra identità per valorizzare un luogo importante della nostra città”.

L’atmosfera carica della prima serata ha coinvolto adulti, giovani e bambini e la band “091Blues” che si è esibita sul palco ha conquistato i presenti con la sua musica esplosiva e dalle caratteristiche tutte siciliane.

“È stata una grande emozione – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Eventi e Spettacolo Toti Petrantoni – vedere il Redentore illuminato, la bella scenografia e tante persone tutt’intorno. Sono molto soddisfatto, anche perché la scelta di utilizzare la navetta per agevolare il trasporto è stata molto apprezzata dai cittadini.”

E le emozioni continueranno questa sera, sempre a partire dalle 21:00, con lo spettacolo cabaret di “I 4 Gusti”, condotta da Ernesto Trapanese. Un’altra serata all’insegna del divertimento, che vuole unire la comunità nissena e riscoprire la sua storica identità.

Per facilitare le operazioni di transito e raggiungere Piazza Basile che si trova davanti al Santuario del Redentore, il Comune di Caltanissetta in collaborazione con la TIEMME ha previsto una navetta gratuita che partirà davanti al cancello dell’Istituto Oasi Cristo Re per poter risalire fino alla cima al monte. Il bus sarà attivo dalle ore 18.30 e proseguirà le sue corse fino al termine degli spettacoli in programma.