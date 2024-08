Caltanissetta. Definito e presentato il programma politico per il 2024/2025 del gruppo “Noi Moderati”

CALTANISSETTA. In queste ultime ore è stato definito e presentato il programma politico, per la stagione 2024-205, del gruppo Noi Moderati di Caltanissetta, alla presenza del coordinatore regionale Massimo Dell’Utri, del nuovo coordinatore cittadino Vincenzo D’Anna, unitamente ai due assessori Ermanno Pasqualino e Pierpaolo Olivo e con la condivisione dei consiglieri Vincenzo Piscopo, Salvatore Mazza e Oriana Mannella. La società civile, i simpatizzanti e i quadri del partito prima della pausa estiva si sono riuniti per condividere le linee guida delle attività di promozione politica e culturale.

Tante le novità: uno spazio di condivisione programmatica, un ambiente culturale e un laboratorio per i giovani della generazione Z. OFFICINE MODERATE: il nuovo incubatore politico aperto alla società civile, capace di avvicinare le persone unendo proposte e competenze per realizzare progetti ed iniziative ispirate alla politica del buongoverno. Incontri tematici con gli assessori e i consiglieri di Noi Moderati di Caltanissetta per realizzare fattivamente iniziative per la collettività e condividere il livello di esecuzione del programma di governo. Un evento al mese a partire da settembre 2024. MODERATAMENTE: continua e si rinnova l’iniziativa di approfondimento politico culturale ModerataMente, il percorso formativo in 8 caminetti tematici, un testimonial esperto di settore come ospite, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei contesti organizzativi delle istituzioni, sviluppare cultura di integrazione e accrescere le competenze di sistema per calarle nella realtà locale.

A partire da ottobre 2024 sino ad aprile 2025 si susseguiranno gli 8 caminetti e a Giugno 2025 gran finale al Teatro Moncada. Z-LAB: il laboratorio politico dedicato ai giovani per i giovani, uno spazio culturale di contaminazione, di creatività e di impegno sociale. Una serie di hachaton in cui i partecipanti, si riuniranno per risolvere un problema in un breve lasso di tempo. Infine, un’iniziativa ancora da definire per tutti i diversamente giovani della generazione X, dedicata ai nati tra il 1970 e il 1980. L’idea è quella di rimettere insieme una intera generazione di ex studenti di quel periodo, organizzando una call to action per rivedersi dopo oltre 30 anni e partecipare ad un annullo filatelico. Stay tuned, andiamo avanti.