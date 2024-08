Caltanissetta. Cade numero legale in Conferenza dei capigruppo: Consiglio comunale non convocato

CALTANISSETTA. Durante la conferenza dei capigruppo di giorno 26/08/2024, al momento di votare la richiesta di convocazione di consiglio comunale straordinario e aperto sulla crisi idrica, proposta dai consiglieri di opposizione Petitto, Gambino, Turturici, Vagginelli, Cancelleri, Palermo, Bellavia e Dierna, con cui si chiedeva di invitare il presidente Schifani, l’ingegnere Cocina, l’assessore Di Mauro e i vertici di Caltaqua e Siciliacque, secondo quanto riportato dai consiglieri di minoranza in una lettera firmata, i consiglieri Alessandra Longo, in rappresentanza di Fratelli d’Italia, e Marcello Mirisola, in rappresentanza di Forza Italia, su sollecitazione del Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti sono usciti dall’aula facendo cadere il numero legale perché fortemente in disaccordo sull’apertura del Consiglio Comunale ai cittadini di Caltanissetta.

Il consiglio comunale, pertanto, non è stato convocato. << Esprimiamo forte disappunto rispetto ad una incomprensibile posizione dei gruppi di maggioranza che si sono opposti all’apertura del consiglio comunale alla partecipazione dei cittadini che lo richiedono. La democrazia e la partecipazione anche diretta della cittadinanza su temi così delicati e di sentire diffuso, per noi è fondamentale e resterà sempre tale>>

I consiglieri comunali Annalisa Petitto, Felice Dierna, Vincenzo Cancelleri, Luigi Bellavia, Calogero Palermo, Roberto Gambino, Carlo Vagginelli e Armando Turturici