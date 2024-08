Caltanissetta. Bonaffini (Snalv Confsal): “Chiesto incontro al Comune sui percettori del Reddito Minimo Inserimento”

CALTANISSETTA. Richiesta di un incontro sindacale per la disamina delle problematiche dei percettori del Reddito Minimo di Inserimento Legge Regionale n.5/2005 in servizio presso il Comune di Caltanissetta.

E’ quella che ha avanzato il Segretario Territoriale Provinciale di Caltanissetta Enna Agrigento di Snalv Confsal Manuel Bonaffini. Quest’ultimo ha chiesto di convocare un incontro finalizzato alla verifica dell’attuale posizione dei lavoratori percettori del Reddito Minimo impegnati al servizio di Codesta Amministrazione Comunale.

“Le Unità Lavorative particolarmente qualificate, cesseranno ogni loro attività al servizio dell’Ente in indirizzo entro la fine del corrente anno. Ciò detto e verificato l’innegabile apporto che detti lavoratori arrecano, con la loro instancabile attività, al regolare svolgimento dell’azione amministrativa comunale la scrivente Organizzazione Sindacale, in nome e per conto dei propri iscritti, i quali hanno conferito espressa delega, richiede, come predetto, che venga programmato dalle SS.LL. l’incontro richiesto per approfondire ed eventualmente rinvenire ogni utile soluzione alla problematica odiernamente segnalata con il presente scritto”.