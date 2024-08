A Gangi il 17 agosto è notte bianca con musica, spettacoli e tanto divertimento

Arriva la tanto attesa notte bianca di Gangi. Un appuntamento che rientra nel cartellone delle manifestazioni estive volute dall’amministrazione comunale. Start della notte più lunga dell’anno alle ore 21,30, in piazzetta Giuseppe Fedele Vitale, con l’animazione per i più piccini curata dall’associazione Ponti ed Arcobaleni. Alle ore 22,30 in contemporanea si svolgeranno: in viale delle Rimembranze si balla il liscio “Liscio ‘ o tunnu e open music” (possibilità per il pubblico di esibirsi), in piazza San Paolo il concerto di BVP Live Trio e in piazza del Popolo(ore 22) “Tra palco e realtà” tributo a Ligabue con Max Cottafavi(storico chitarrista di Ligabue) e i “77 giri di Ligabue Experience”. Alle ore 22,45, in piazzetta Zoppo di Gangi, il concerto di MoonWhale. E ancora Dj Space Vj San a piazzetta San Giovanni.

E alla mezzanotte tutti pronti a ballare con i successi musicali degli anni novanta, piazza del Popolo accoglierà l’atteso evento “Radio Time 90 Dance Show”. Si chiude alle 3 del mattino con i “Mayhem Squat – Dj set” in piazza del popolo e la mega spaghettata (a cura della Proloco) in piazza Vittime della Mafia.

L’appello del sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello: ”Mi sento di lanciare un appello ai giovani divertitevi, ballate fino all’alba, ma con con moderazione e responsabilità, per l’occasione abbiamo previsto un servizio d’ordine in collaborazione con le associazione locali di protezione civile e le forze dell’ordine. Abbiamo organizzato le navette tra la parte bassa dell’abitato e il centro storico, invito tutti ad utilizzarle. Le partenze con orario continuato sono da via Nazionale davanti al “Bar U Specchiu”.