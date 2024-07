Ubriaca aggredisce polizia e sanitari, 44enne arrestata a Catania

La polizia di Catania hanno arrestato una 44enne pluripregiudicata, originaria di Lentini, per resistenza, lesioni, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. I poliziotti sono intervenuti in un ristorante sulla Ss 114 Orientale Sicula, in aiuto ai sanitari del 118, perché una donna ubriaca ha provato ad aggredirli. La 44enne appena si è accorta della presenza della polizia, è andata in escandescenza, sputando verso uno degli agenti, aggredendoli. Ne è uscita una colluttazione, dalla quale la donna è stata bloccata e trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale San Marco. I due poliziotti intervenuti e i tre operatori sanitari del 118 sono stati costretti a ricorrere a cure mediche al pronto soccorso. La donna è stata arrestata e denunciata per essersi rifiutata di fornire indicazioni sulla propria identità personale e per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale.