Sommatino. Il 17 luglio tributo con musica e poesia all’artista Stefano Caruano nella sua piazza preferita, al Belvedere

SOMMATINO. Nella stessa piazza Belvedere di Sommatino, dove nel 2003 e nel 2004 si svolse una rassegna musicale dal titolo “Belvedere & Suoni” fortemente voluta dall’artista e appassionato di musica Stefano Caruano, Mercoledì prossimo 17 Luglio alle ore 21, come ogni anno nel giorno del suo compleanno, si svolgerà un evento con musica e poesia in suo tributo, organizzato da amici e familiari dell’artista sommatinese, con il supporto del Comune e della Pro Loco di Sommatino.

Il programma prevede dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sommatino Salvatore Letizia, l’esibizione al sax di Ignazio Bonsignore, con intermezzi di poesie con Giusy Bifarella. A seguire si esibirà la band dei Waleno, composta da Carla Giordano (voce), Marcello Lachina (chitarra elettrica), Valerio Ruvolo (basso elettrico) e Gaetano Puccio (batteria).

La serata proseguirà con l’ex sindaca di Sommatino, e grande amica di Stefano Caruano, Lina Sciascia con un suo tributo all’artista sommatinese, e a seguire il concerto dei “Sud Sona”, con Raffaele Messina (chitarra e voce solista), Mario Vasile (tamburelli, percussioni e voce) ed Enrico Falzone (fisarmonica e voce).

La Piazza Belvedere di Sommatino, tanto amata da Stefano Caruano che veniva spesso ad ammirare il paesaggio del centro Sicilia che si poteva vedere da questo belvedere, lo scorso anno è stata intitolata alla sua memoria. Appassionato di arte e di grafica, Stefano Caruano è scomparso quattro anni fa. Nato nel 1970, aveva dapprima frequentato l’Istituto d’Arte “Filippo Juvara” di San Cataldo e poi, trasferitosi a Milano, aveva completato il percorso formativo a Milano presso l’Accademia d’Arte Applicata a Brera. Tornato in Sicilia, ha lavorato prima in un’agenzia di comunicazione di Caltanissetta, e poi alla tipografia Paruzzo. Ha esposto in diverse mostre in Italia, e a Caltanissetta l’anno scorso nello storico Palazzo Moncada, gli è stata dedicata una mostra personale in sua memoria.

Adesso a Sommatino è nata un’associazione che vuol realizzare attività di divulgazione e promozione dell’arte e della musica, in memoria di Stefano Caruano.