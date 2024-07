Siracusa. È ai domiciliari, ma va in giro per la città: arrestato

I carabinieri della stazione di Francofonte (Siracusa) hanno arrestato un 42enne per evasione. L’uomo, già ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso in giro in auto per le vie della città e, alla vista dei militari, ha tentato una rocambolesca fuga in retromarcia, ma è stato raggiunto e arrestato. Oltre alle contestazioni amministrative per le violazioni al Codice della strada per oltre 500 euro, per il 42enne è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito, è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari.