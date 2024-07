Serie D. Doppio colpo in entrata per la Sancataldese dal Canicattì: presi Sidibè e Tedesco

Due colpi di mercato in entrata per la Sancataldese. Il primo riguarda l’arrivo del calciatore maliano Aboubacar Sidibè. Centrocampista classe 2000, reduce dall’esperienza con il Canicattì, forte fisicamente e con spiccate doti tecniche, in passato ha indossato le maglie di Canicattì ,Paternò ,Acireale, Sicula Leonzio, Siracusa, Marina di Ragusa e San Luca.

Giuseppe Tedesco, difensore

Lo scorso anno con i biancorossi del Canicattì ha realizzato 9 reti in 34 presenze. Il secondo arrivo è quello di Giuseppe Tedesco, terzino classe ’95. Rapido nelle chiusure, propositivo in avanti, un punto fermo nello scacchiere di mister Orazio Pidatella. In questi anni ha dimostrato tutto il suo valore proponendo una considerevole continuità di rendimento. Anche lui arriva dal Canicattì.