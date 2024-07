San Cataldo. Onestà protagonista: ritrova telefonino smarrito e lo restituisce al proprietario

SAN CATALDO. Quando l’onestà entra in gioco, è allora che si registrano le storie più belle in quella che è la loro semplicità di fondo. E’ accaduto che una persona ha smarrito il proprio cellulare all’Europark. Uno smarrimento che, oggi come oggi, può diventare una tragedia specie per quanti nei cellulari hanno contenuti ricordi di una vita e anche dati di una certa importanza.

C’è stata tuttavia un’altra persona che, quel cellulare non solo lo ha trovato, ma lo ha anche consegnato allo staff del bar. Un gesto bellissimo, di onestà cristallina che la direzione dell’Europark, in qualche modo, colpita da quel gesto di grande e semplice onestà, ha voluto ricambiare omaggiando la persona che ha ritrovato e riconsegnato il telefonino con 2 biglietti gratuiti, che potrà ritirare direttamente.

In un mondo nel quale i furti sono sempre all’ordine del giorno, una storia del genere fa riflettere e al tempo stesso costituisce esempio e modello di come l’umanità può e deve essere se veramente si vuole vivere in un mondo migliore non solo sulla carta e a parole, ma anche in concreto e con i fatti.