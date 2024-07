San Cataldo: Nasce il Comitato cittadino per il referendum contro l’autonomia differenziata

SAN CATALDO. Ha avuto inizio pochi giorni fa la raccolta firme per promuovere un referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, promosso da un vasto schieramento di forze sociali, politiche e associative della società civile.

Per questo motivo è stata convocata ieri, giovedì 25 luglio, su proposta dell’ANPI, presso i locali di Attivarcinsieme in Via Babbaurra, una riunione tra i referenti locali delle associazioni e dei partiti che fanno parte del comitato provinciale per il referendum sull’autonomia differenziata.

Durante l’incontro è emersa la necessità di creare un comitato cittadino sancataldese, aperto a tutti, per sostenere il referendum e organizzare la raccolta firme durante il periodo estivo.

Hanno partecipato e hanno deciso di aderire ANPI, WWF, Federconsumatori, Legambiente e il Partito Democratico. I componenti hanno deciso di lavorare assieme sotto un’unica bandiera, quella del comitato promotore per il referendum contro l’autonomia differenziata.

“Siamo aperti a tutte le realtà sociali e ai singoli cittadini che vogliono aderire al comitato. È di fondamentale importanza essere uniti per contrastare la legge sull’autonomia differenziata che spacca il Paese e aumenta aumenta i divari territoriali. Non possiamo permettere che si differenzi l’accesso alla sanità, alla scuola, al trasporto pubblico a seconda di dove viva, creando disuguaglianze sociali. Saremo nei mercati, nelle strade e nelle piazze, organizzando ogni iniziativa utile per sostenere il referendum”