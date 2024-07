San Cataldo. L’Antico Forno – Panificio Carletta premiato per la sesta volta consecutiva con i “Due Pani” dalla Guida Pane e Panettieri d’Italia

SAN CATALDO. Per la sesta volta consecutiva, L’Antico Forno – Panificio Carletta ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dei Due Pani dalla guida “Pane e panettieri d’Italia” di Gambero Rosso.

Si tratta, senza tema di smentita, di un risultato eccezionale che certamente pone il forno sancataldese tra i più appetiti da parte dei buongustai non solo locali, ma di ogni parte d’Italia. Questo risultato straordinario è il frutto della passione per la panificazione artigianale e dell’impegno costante nell’utilizzare ingredienti di altissima qualità, come i grani antichi siciliani e i prodotti locali d’eccellenza.

Il Forno Carletta ha ringraziato tutti i clienti per il continuo supporto e la fiducia che ripongono nei prodotti che prepara giornalmente e che vengono assaporati da una clientela che apprezza non solo la bontà dei prodotti, ma anche la particolarità di alcune ricette come quella dei dolci antichi sancataldesi.