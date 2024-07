San Cataldo. Emergenza idrica: prosegue la ricerca di pozzi da parte dell’amministrazione comunale

SAN CATALDO. Prosegue la ricerca di pozzi da parte dell’amministrazione comunale al fine di affrontare quella che è l’attuale emergenza idrica. A confermarla è stato il sindaco Gioacchino Comparato che ha sottolineato: “Sta continuando la nostra ricerca dei pozzi per affrontare l’emergenza idrica che sta colpendo la nostra comunità. Oggi, insieme ad un team comunale, abbiamo effettuato dei sopralluoghi in varie aree della città per identificare e valutare i pozzi esistenti.

Facendo appello al vostro senso civico e al vostro spirito di collaborazione, vi chiedo di contribuire a questa importante iniziativa mettendo a disposizione i vostri pozzi privati e segnalando quelli di cui siete a conoscenza. Solo unendo le forze possiamo superare questa emergenza. Grazie per il vostro fondamentale supporto”.