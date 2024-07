San Cataldo. Abbandono rifiuti nella villetta Alfano e in via Garibaldi. Il sindaco: “Individuati i responsabili”

SAN CATALDO. Il sindaco Comparato e la sua amministrazione comunale sempre in prima linea nella lotta contro l’abbandono di rifiuti. Il primo cittadino, su segnalazione di alcuni cittadini, ha ispezionato la villetta Alfano, per poi recarsi in Via Garibaldi dove sono stati trovati rifiuti abbandonati.

Sono stati effettuati tutti i controlli del caso. Il sindaco ha anche annunciato di aver individuato i responsabili e provveduto ad emettere i relativi verbali. “Lavoriamo quotidianamente per tenere pulita la nostra città con la collaborazione di tutti”, è stato il suo commento a conclusione dei controlli da lui personalmente effettuati.