Ragusa. Aggredisce e violenta una donna, arrestato 30enne

Arresto in carcere per un cittadino egiziano di 30 anni accusato di violenza sessuale e lesioni nei confronti di una ragazza di venti anni a Modica, in provincia di Ragusa. Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima e si sono avvalse delle immagini provenienti dalle telecamere d sorveglianza della zona nella quale è stato commesso il reato. L’uomo in piena notte ha seguito la ragazza e dopo una banale richiesta di informazioni l’ha bloccata aggredendola. La vittima è poi riuscita a liberarsi e a rifugiarsi nell’abitazione di alcuni residenti della zona che hanno poi chiamato la polizia. La ragazza ha descritto il suo aggressore e così la procura di Ragusa ha chiesto e ottenuto l’arresto del 30enne.