Nasconde armi e minaccia di far esplodere casa, arrestato 31enne a Catania

I carabinieri di Vizzini, in provincia di Catania, hanno arrestato un 31enne accusato di detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari tenevano d’occhio l’uomo, già noto alle forze dell’ordine. Fermato per un conttrollo, i militari hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione trovando, dietro il frigorifero, un vano ricavato nel muro e ricoperto da un pannello dello stesso colore che ne occultava l’esistenza. Al suo interno i carabinieri hanno trovato un fucile calibro 12, poi risultato rubato, buffetteria da caccia, 276 cartucce dello stesso calibro, un caricatore contenente 15 cartucce per pistola semiautomatica calibro 9×21, ulteriori 314 cartucce per pistola di vari calibri, 6 dosi di cocaina con involucro termosaldato e due bilancini elettronici di precisione. Il 31enne a quel punto ha minacciato di voler innescare uno scoppio all’interno dell’abitazione sfruttando il gas della cucina, venendo però bloccato dai carabinieri.