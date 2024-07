Mussomeli, nuovo consiglio comunale con tre punti all’ordine del giorno

MUSSOMELI – Domani pomeriggio, alle ore 18,30 presso la sala di rappresentanza di Palazzo Sgadari torna a riunirsi il consiglio comunale, in seduta pubblica e in adunanza straordinaria, convocata dal presidente Gianluca Nigrelli. Con la preliminare scelta degli scrutatori e successiva lettura ed approvazione della seduta precedente, il consiglio passerà alla trattazione degli altri tre punti ed esattamente: Approvazione regolamento sui dehors destinati alla somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico; ordine di rimozione di cancello metallico collocato in assenza di titolo abitativo e a chiusura di area destinata alla cessione al Comune di Mussomeli il 29/11/2005 n.488. Atto di indirizzo finalizzato all’accoglimento della richiesta del condominio Don Orione prot.7374 del 17/04/2024; verifica della quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della legge 18 aprile 1962 n.167 e n.865 del 5 agosto 1978 n.457 – Anno