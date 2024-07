Mussomeli, “La grande cena in bianco” in Piazza Umberto fra cin cin, balli e canti

MUSSOMELI – Proseguono lo svolgimento degli eventi estivi 2024 dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco, che risultano assai partecipati e, vissuti. E così quella di ieri sera, “La grande cena in bianco” è stata la serata destinata a consolidare il sentimento di amicizia tra i residenti e i cittadini provenienti da altri stati che hanno scelto di vivere a Mussomeli. E fra questi erano presenti anche MiQue Avilla con la moglie, che già da qualche tempo vivono in mezzo ai mussomelesi: “Mussomeli fa già parte della nostra vita, perché questo paese ha conquistato il nostro cuore”, hanno commentato, assai felici, i coniugi. Una serata che gli organizzatori hanno voluto dedicare al compianto amico Elio Di Salvo che ha tanto amato Mussomeli E così l’appuntamento della “Grande cena in bianco”, fra cin cin, sorrisi, alzate di calici, in Piazza Umberto 1°, in un’atmosfera gioiosa, amicale e divertente è riuscita a dirottare a Mussomeli tante presenze, rigorosamente vestite in bianco, provenienti anche dal circondario. Diverse file di interminabili tavoli, una piazza illuminata, uno scenario davvero suggestivo, allietato dallo straordinario intrattenimento musicale e dalla vulcanica e coinvolgente animazione di Eros Alessi hanno reso l’incontro, a dir poco strepitoso e gradevole. Il saluto di benvenuto è stato dato dal nuovo vice sindaco, nonché assessore al turismo, sport e spettacolo Seby Lo Conte, a cui ha fatto seguito quello del sindaco Giuseppe Catania e della Pro Loco Zina Falzone che hanno augurato a tutti i presenti il buon divertimento e le buone vacanze.