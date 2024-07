Migranti. In 48 approdano a Lampedusa a bordo di due barconi

Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa. In 48 sono approdati a bordo di due barconi. I primi 39, tunisini e siriani, sono stati soccorsi su un natante partito da Sidi Mansour, in Tunisia. Fra loro due donne e otto minori. L’altro gruppo era composto da 9 tunisini, fra cui due donne e due minori, salpati dallo stesso porto. Ieri, sull’isola, ci sono stati sei sbarchi per un totale di 285 migranti. All’hotspot, al momento, ci sono 414 persone. Per questa sera la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 190 migranti con il traghetto di linea che arrivera’ domani mattina a Porto Empedocle.