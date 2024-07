L’estate è alle porte: è ora di tornare in forma!

Introduzione

Com’è stato dimostrato in numerosi studi scientifici, inclusi quelli pubblicati sul rinomato Journal of Natural Medicine, può essere interessante conoscere stenabolic poiché si tratta di un valido prodotto in grado di aumentare la resistenza muscolare.

I benefici di questo potente integratore non finiscono qui: si tratta infatti di un prodotto che, poiché esercita gli stessi effetti di un allenamento cardio (ovvero il corrispettivo di correre sul tapis roulant o fare una pedalata sulla cyclette), è in grado di prolungare il suo effetto bruciagrassi anche a riposo, intensificando gli effetti di una sessione ad alta intensità.

Nei prossimi paragrafi includeremo le ultime scoperte scientifiche in merito analizzando più da vicino quali sono i vantaggi di un’integrazione mirata di Stenabolic.

I benefici di Stenabolic

Questa molecola sperimentale, che è stata sviluppata da Thomas Burris dello Scripps Research Institute, è un ligando del Rev-erba, ovvero si lega a tale proteina incrementandone l’attività. Questo processo non solo facilita l’effetto bruciagrassi di una molecola così potente ma, più di tutto, rafforza la resistenza del corpo. Ed ecco perché ci troviamo davanti a un prodotto che sta acquisendo sempre maggiore fama e popolarità tra gli sportivi.

Poiché si tratta di una molecola che interagisce con i ritmi circadiani, con il metabolismo lipidico e quello glucidico, nonché con l’immagazzinamento di grasso nelle cellule, ti permette di reggere allenamenti più lunghi in termini di durata e più complessi in termini di intensità. Questo, ad esempio, si può tradurre in un aumento del numero di ripetizioni, serie o set di un determinato esercizio all’interno della tua sessione di allenamento.

Va da sé che se alla sua assunzione abbini una routine strutturata a base di esercizi per allenare la resistenza, ne potenzi esponenzialmente gli effetti benefici. In questo caso, è possibile effettivamente definirlo un coadiuvante a 360°.

Dosaggi

Assunto per via orale, SR9009 presenta dosaggi che rientrano nel range di 20-30 mg pro die.

Purtroppo, c’è da dire che uno svantaggio di questo integratore è che presenta una breve emivita, ragion per cui è suggeribile suddividere la dose in più momenti durante l’arco della giornata. Idealmente, dovresti assumerlo ogni 2-4 ore in base al tuo dosaggio esatto. Ciò significa che se i tuoi milligrammi corrispondono a 30, è consigliato che ne integri 10 in media ogni 4 ore.

Effetti collaterali

Ad oggi, questo SARM non ha presentato effetti collaterali di natura evidente, ragion per cui in via teorica può essere considerata una sostanza sicura. Dal momento che non si tratta di un farmaco ormonale, inoltre, non intacca gli equilibri di estrogeni e testosterone endogeno.

Oltretutto, non sono stati registrati casi di tossicità epatica, anche se durante la sua assunzione è comunque consigliato assumere un epatoprotettore.

Conclusioni

Questo integratore, in conclusione, rappresenta un importante progresso scientifico moderno in quanto apporta numerosi benefici alla salute.

Tra i tanti, come abbiamo visto, non solo aiuta appartiene alla categoria di integratori che aumentano la forza e la resistenza muscolare, ma vanta anche effetti bruciagrassi e favorisce un notevole miglioramento delle prestazioni fisiche.