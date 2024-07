Incendi. Chiuso tratto SS188 nell’Agrigentino

Sulla strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula” a causa di un incendio, è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 77,200 e il km 80,000 a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che al momento il traffico viene deviato lungo percorsi alternativi segnalati sul posto. Presenti nella zona i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione.