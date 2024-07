Il gruppo Alleanza per Mazzarino”: “Anche se non presenti in consiglio, ci faremo carico di tutte le problematiche dei cittadini”

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota dei componenti della lista civica “Alleanza per Mazzarino” con gli auguri alla nuova amministrazione comunale e un ringraziamento a coloro che li hanno votati.

“I componenti della lista civica “Alleanza per Mazzarino” facciamo gli auguri alla nuova amministrazione comunale e al sindaco per un mandato pieno di successi e soddisfazioni. Auguriamo al sindaco e alla sua giunta di poter realizzare tutti i loro progetti, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Un in bocca al lupo alla nuova opposizione affinché svolga un ruolo efficace di controllo sugli atti amministrativi, garantendo trasparenza e responsabilità.

Vogliamo incoraggiare la nuova opposizione a esercitare il proprio mandato con responsabilità e impegno. Il loro compito di monitorare gli atti amministrativi è fondamentale per assicurare che tutte le decisioni siano prese nel rispetto della legge e degli interessi della collettività. Un’opposizione forte e vigile contribuirà a mantenere alta la qualità della governance, promuovendo la trasparenza e la responsabilità. È essenziale che l’opposizione lavori in modo costruttivo, proponendo alternative e soluzioni ai problemi della nostra città.

Il gruppo Alleanza per Mazzarino, anche se non presente in consiglio comunale, si farà carico di tutte le problematiche e le istanze dei cittadini, continuando a rappresentare e difendere gli interessi della comunità con impegno e dedizione.

Nonostante l’assenza nel consiglio comunale, il gruppo Alleanza per Mazzarino è determinato a rimanere un punto di riferimento per la cittadinanza. La nostra missione è quella di ascoltare e affrontare le problematiche quotidiane dei cittadini, offrendo supporto e soluzioni concrete. Continueremo a raccogliere segnalazioni, proposte e critiche, facendo da tramite tra i cittadini e le istituzioni. Ci impegniamo a organizzare incontri pubblici, dibattiti e consultazioni per mantenere vivo il dialogo con la comunità e assicurare che le voci di tutti vengano ascoltate. Anche fuori dal consiglio comunale, lavoreremo instancabilmente per promuovere iniziative che migliorino la qualità della vita a Mazzarino, collaborando con associazioni locali, enti e singoli cittadini. La nostra priorità è garantire che ogni cittadino possa contare su di noi per difendere i propri diritti e interessi.

Nell’assemblea tenutasi tra i candidati del Consiglio Comunale, alle ultime elezioni amministrative, simpatizzanti e sostenitori del gruppo, hanno ribadito la loro fiducia a Vincenzo D’Asaro, affidandogli la guida del movimento, per raggiungere tutti assieme futuri traguardi , per cercare di far prosperare la nostra amata Mazzarino.

Alla luce del Consiglio Comunale tenutosi in data 28\06\2024 invitiamo sia la maggioranza che l’opposizione, ognuno nel rispetto dei propri ruoli a lavorare principalmente per il bene della nostra comunità. Ringraziamo i 1512 elettori che hanno voluto dare la loro fiducia a noi della lista Alleanza per Mazzarino”.