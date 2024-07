Il 30 luglio a Caltanissetta sarà possibile iscriversi all’Albo dei Pedagogisti e degli Educatori

CALTANISSETTA. A seguito della pubblicazione in G.U. della Legge 55/2024, che ha deciso l’istituzione di due nuovi Albi professionali per Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici, l’APEI (Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani) mette a disposizione degli operatori un info point in Via Corsica 33 (presso i locali dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) dove sarà possibile ricevere informazioni e assistenza per la procedura di iscrizione all’Albo, dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

Ci si potrà recare all’info point con un valido documento di riconoscimento e una marca da bollo da 16.00€. La Legge che prevede l’iscrizione all’Albo, che dovrà avvenire in Sicilia entro il 06 agosto 2024, prevede anche i requisiti necessari per l’esercizio della professione.

Per i Pedagogisti viene richiesta: • Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50); • Laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57); • Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85); • Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (87/S, LM-93); • Laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, secondo l’ordinamento precedente al D.M. 509/1999; • Avere svolto il ruolo di professore universitario ordinario o associato oppure ricercatori nell’ambito delle discipline pedagogiche;

• Avere operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale. Mentre, per gli Educatori professionali, viene richiesto il possesso (alternativamente) di uno dei seguenti requisiti: Sicilia – Caltanissetta • Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titolo equipollente, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi; • il possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n° 65; • il precedente riconoscimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi ai sensi della legge n° 205/2017.