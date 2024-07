Droga. Eseguiti 9 arresti a Messina, sostanze provenienti da Catania e dalla Calabria

Blitz antidroga dei carabinieri a Messina. Nove le persone arrestate, di cui cinque ai domiciliari e quattro in carcere. Le accuse sono di associazione finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina e condotta dai militari della Compagnia Messina Centro, è stata avviata nel novembre 2020. La banda aveva messo in piedi una efficiente rete di distribuzione di marijuana e cocaina provenienti da Catania e dalla Calabria. Individuati gli assetti del gruppo criminale: promotori, organizzatori, addetti allo spaccio e alla contabilità. Base operativa era l’appartamento di uno degli indagati nella zona di Ritiro: lì venivano programmate le strategie della banda e sempre lì veniva nascosta e stoccata la droga. Un ruolo decisivo avrebbero avuto le donne della banda: fornivano supporto logistico e avevano l’incarico di trasportare la droga. le dosi di stupefacenti venivano chiamate dagli indagati “profumo”. Nel corso delle indagini i militari avevano già arrestato sei persone in flagranza di reato e avevano sequestrato complessivamente otto chili di droga, tra cocaina e marijuana.