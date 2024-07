Dieta sana + attività fisica regolare = crescita muscolare

Introduzione

Se sei qui perché vuoi scoprire come stimolare la crescita muscolare, allora sei nel posto giusto! Detto anche “ipertrofia”, questo processo di natura biologica è opposto al catabolismo. Se invece pensi che questo argomento interessi solo gli agonisti, ti sbagli! Anche chi pratica sport a livello amatoriale o desidera rafforzarsi può trovare tante informazioni utili.

Ad esempio, sapevi che una delle strategie più funzionali consiste nell’adottare una dieta sana, nel praticare regolarmente attività fisica e nell’affidarsi a un metodo di integrazione coadiuvante che includa una o più sostanze efficaci come il testosterone enantato?

Bando alle ciance e scopriamo insieme come strutturare un approccio funzionale!

Step 1: rivedi la dieta

Se vuoi intraprendere un percorso di rafforzamento della massa muscolare, parti dalla dieta! In molti la ritengono un fattore relativamente importante, poiché mettono lo sport al primo posto.

Alcune persone pensano infatti che basti sudare quotidianamente sette camicie in palestra e il gioco è fatto. Se a colazione hanno divorato un cappuccino con latte intero e due fette di crostata preparata con quintali di burro, a pranzo hanno mangiato un triplo hamburger con una porzione extra di patatine e a cena hanno in piano di farsi fuori una pizza con salsiccia, se tanto poi vanno in palestra e fanno 3 ore di cardio smaltiscono tutto… no?

In teoria, sì, se non vedono l’ora di stramazzare a terra privi di sensi. Alla fine, gli esercizi cardio ti permettono sicuramente di bruciare molte più calorie di tanti altri sport e discipline.

Ma qui il focus è un altro…