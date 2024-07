Delia. Contributo regionale di 4 mila euro per Settimana Santa: il “grazie” del direttivo e dell’associazione Settimana Santa

DELIA. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfilippo Bancheri ha intercettato un importante contributo regionale per sostenere economicamente una delle feste più importanti del paese. Per il secondo anno consecutivo il Comune di Delia ha ottenuto dalla Regione un contributo di 4 mila euro per la Settimana Santa.

Una notizia che è stata accolta positivamente dal Direttivo e dall’Associazione Settimana Santa Delia che hanno ringraziato l’amministrazione comunale per l’impegno profuso al fine di riuscire a intercettare un importante contributo regionale per il sostegno economico della festa.

“Curare e custodire la Settimana Santa – si legge in una nota – vuol dire tutelare un enorme patrimonio che appartiene alla comunità tutta. La Settimana Santa è la festa di tutti i deliani sparsi in ogni angolo del mondo. La nostra associazione, i giovani e meno giovani che la compongono e tutti quelli che negli anni ne hanno fatto parte, si impegnano ogni anno, ogni giorno, affinché la tradizione si tramandi e cresca in qualità e visibilità. Assecondare e sostenere la passione per la Passione della nostra cittadinanza non può che fare onore a qualsiasi amministrazione si impegni in tal senso.

Grazie al sindaco Gianfilippo Bancheri, alla sua amministrazione e all’Assessorato regionale alle Autonomie locali per la sensibilità e per aver riconosciuto il valore della nostra Festa”.