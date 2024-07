Controlli all’aeroporto di Catania, 3 arresti e una denuncia per contrabbando di sigarette

Guardia di finanza e Agenzia delle dogane hanno sequestrato 215,5 chili di tabacchi lavorati esteri all’aeroporto di Catania Fontanarossa ed eseguito tre arresti e una denuncia, nel corso dei controlli ai viaggiatori in arrivo nello scalo etneo con voli in transito o provenienti dalla Grecia. Tra aprile e luglio sono stati verificati 4 passeggeri, tutti di nazionalita’ Bielorussa, di cui uno proveniente da Salonicco, con transito su Stoccarda, uno sempre da Salonicco con transito su Atene e due provenienti da Atene Nei bagagli al seguito c’erano sigarette di contrabbando, sprovvisti di contrassegno di Stato. Tre passeggeri accusati di contrabbando sono stati tratti in arresto e il quarto denunciato a piede libero per il medesimo reato, che prevede la reclusione da due a cinque anni. Saranno anche sanzionati con la multa di 5,16 euro per ogni grammo convenzionale di tabacco trasportato.