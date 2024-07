Catania. Minaccia la moglie, arrestato 36enne

Prima picchia la moglie, in presenza dei figli minorenni, poi la minaccia di morte: ‘ti uccido a colpi di pistola’. Protagonista dell’aggressione un uomo di 36 anni che è stato arrestato da personale delle Volanti della Questura di Catania. La Polizia era intervenuta dopo la richiesta di aiuto della donna al 112. La donna è stata soccorsa e medicata.La vittima ha riferito che il marito diventa particolarmente irascibile quando fa uso di sostanze stupefacenti. In alcune occasioni, l’aveva anche costretta a comprare droga per lui. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno eseguito una doppia perquisizione, domiciliare e personale, alla ricerca dell’arma con la quale l’uomo aveva minacciato di uccidere la moglie. Ma lo stesso 36enne ha ammesso di non possedere una pistola e di aver pronunciato quelle parole per intimorire la donna. L’uomo era stato già oggetto di ammonimento del Questore con il quale viene intimato di desistere da qualsiasi forma di atto violento, sia verbale che fisico, come pure è stato invitato a recarsi in un centro specializzato per intraprendere un percorso di recupero. Il 36enne è stato arrestato e l’Autorità giudiziaria ha disposto l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nell’abitazione dei genitori, in attesa delle successive fasi del procedimento penale.