Campofranco. Gran successo per lo spettacolo del Lunedì di San Calogero

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha inteso condividere il grande successo dell’evento tenutosi ieri sera in occasione del consueto spettacolo del Lunedì di S. Calogero. La splendida piazza S. Francesco era gremita di spettatori entusiasti, accorsi per assistere alla performance dell’eccezionale artista Daria Biancardi, in tour con il suo “Celebrate my kings”, insieme ad una band di tutto rispetto, composta da 12 artisti di calibro.

La presenza scenica e la voce altisonante della Biancardi hanno letteralmente lasciato il pubblico a bocca aperta. L’artista ha regalato momenti di pura emozione, culminati nell’ultimo brano quando, in un gesto di straordinaria connessione con il pubblico, è scesa tra gli spettatori continuando la sua esibizione.

Il momento ha creato un’atmosfera magica, permettendo ai presenti di condividere da vicino l’emozione della performance. La reazione del pubblico è stata travolgente, con applausi scroscianti che hanno sottolineato l’apprezzamento per lo spettacolo offerto.

Ringraziamenti sono arrivati a Daria Biancardi per la sua straordinaria esibizione e tutti i cittadini e visitatori che hanno partecipato, rendendo questa serata un momento indimenticabile per la nostra comunità.

“L’Amministrazione Comunale – ha concluso il sindaco Nuara- è orgogliosa di aver offerto un evento di tale calibro e si impegna a continuare a proporre iniziative di qualità per arricchire la vita culturale di Campofranco”.