Caltanissetta. Visita del Questore presso il Centro Federale Nazionale della Federazione Nazionale Pesistica

CALTANISSETTA. Il Questore della provincia di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, accompagnato dal Sostituto Commissario Raimondo Di Fazio, si è recato presso lo stadio Comunale “Marco Tomaselli” di Caltanissetta ove hanno sede il Centro Federale Nazionale di Pesistica Olimpica della F.I.P.E. e la Sezione Giovanile di Pesistica delle Fiamme Oro” , in occasione del raduno regionale organizzato dal Presidente Regionale della F.I.P.E. Salvatore Parla, ex appartenente alla Polizia di Stato, su iniziativa del Direttore Tecnico Regionale e Responsabile del Centro Federale Maurizio Sardo, poliziotto in servizio alla Questura nissena nonché tecnico sportivo, insieme a Mirco Scarantino, delle Fiamme Oro.

La nostra città, che per tradizione costituisce il fulcro della pesistica regionale e nazionale, è sede del Centro Federale Nazionale e della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro ove giovani atleti vengono preparati tecnicamente e allenati a livello agonistico per affrontare competizioni nazionali, internazionali e olimpiche.

Il raduno che ha visto la partecipazione di tecnici e atleti – tra cui tantissime giovani ragazze – delle altre province siciliane, ha rappresentato un importante momento di confronto e crescita sportiva in vista dei prossimi impegni agonistici delle varie delegazioni provinciali. E’ stato anche evidenziato il contributo “al femminile” fornito negli anni dalle giovani atlete che sin dal 1986 hanno rappresentato una significativa presenza, in seno alla nazionale femminile, conseguendo successi e risultati rilevanti nelle competizioni internazionali. Oggi, una giovane atleta danese, Ida Caroline Moerck, è ospite del Centro Federale Nazionale di Pesistica per una sessione di allenamenti con gli atleti nisseni.

In occasione della visita, inoltre, il Presidente Nazionale della Federazione Antonio Urso, da Roma, ha voluto ringraziare il Questore per l’attenzione e la vicinanza mostrate nei confronti della pesistica e in particolare della Sezione nissena delle Fiamme Oro che, grazie all’impegno e alla preparazione tecnica dei suoi atleti, ha regalato sin qui tante soddisfazioni.