Caltanissetta. Sorella Simona Dalù nuova ispettrice del Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa

CALTANISSETTA. È Sorella Simona Dalu’ la nuova Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana presso il Comitato di Caltanissetta. Già Vice Ispettrice delle II.VV. di Caltanissetta fino al 2024, S.lla Dalu’ succede a S.lla Sonia Bognanni, Ispettrice dal 2019 e che ha terminato il mandato in quanto eletta Presidente del Comitato di Caltanissetta. Dalu’ è stata nominata con Provvedimento dell’Ispettrice Nazionale del corpo del 10 Luglio 2024;

Sorella Dalu’, mamma di Francesco e Federico, moglie di uno stimato avvocato nisseno, è da anni impegnata in prima linea nel campo delle azioni umanitarie e in aiuto delle persone più vulnerabili, le sue innumerevoli attività l’hanno condotta in svariati scenari di intervento. Entrata in Croce Rossa nel 1997, si diploma Infermiera Volontaria CRI nel 1999. Numerose le attività nelle quali presta la sua opera e che le sono valse encomi e benemerenze iscritte nello stato di servizio. Dal Servizio in Emergenza Sociale, alle attività promozionali di diffusione degli stili di vita sani, dagli interventi di Emergenza all’organizzazione di eventi per la raccolta fondi a favore dell’Associazione. Importante inoltre le attività Ausiliaria al seguito delle Forze Armate nella nostra città e nella provincia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Consiglio Direttivo del Comitato CRI di Caltanissetta e dal Presidente del Comitato Sonia Bognanni che ha affermato: “Sono estremamente soddisfatta della nomina della nuova Ispettrice. Conosco personalmente e da diverso tempo Sorella Dalu’ e ho avuto modo di apprezzarne l’acume, la disponibilità e le sue attitudini al Comando, già mia Vice Ispettrice in questi quattro anni e precedente Ispettrice dell’ ex Ispettorato sia Provinciale che Locale di Caltanissetta, ha tutte doti richieste alle Ispettrici delle Infermiere Volontarie, soprattutto quando chiamate in attività ausiliarie delle Forze Armate.

Tale nomina da inoltre continuità all’opera portata avanti in questi ultimi anni. A Sorella Dalu’ e a tutte le Crocerossine dell’Ispettorato di Caltanissetta, gli auguri di buon lavoro, al servizio dei più vulnerabili, in ausiliarietá alle Forze Armate e sempre all’insegna dei Principi fondamentali che animano il Movimento Internazionale della Croce Rossa” Un sentito ringraziamento all’Ispettrice Nazionale S.lla Bruna Emilia Scarcella e S.lla Salvatrice Lacagnina Vice Ispettrice Nazionale e Regionale ff del Corpo delle Infermiere Volontarie Sicilia per la sempre viva collaborazione e supporto sul territorio.

Le Infermiere Volontarie sono un corpo Ausiliario delle Forze Armate appartenente all’Associazione della Croce Rossa Italiana e sono oggi presenti in ogni settore della vita civile in cui la loro presenza sia richiesta, fanno parte di diritto del personale mobilitabile della Protezione Civile e delle Forze Armate.

Le attività del Corpo spaziano in tutti i settori della vita sociale in cui la loro opera sia richiesta e necessaria.

Si sono attivate in tutti i disastri che hanno colpito il Paese negli ultimi decenni e dal 1982 partecipano a tutte le missioni di pace al fianco delle Forze Armate e della Croce Rossa.

Il Corpo ha quindi fatto fronte, nell’ultimo ventennio, anche alle emergenze internazionali, inviando le Sorelle negli Ospedali Militari delle Forze multinazionali che hanno operato in varie zone del Mondo.

Dalla prima esperienza del Libano sono state presenti in Somalia, dove ha trovato la morte la giovane Sorella Cristina Luinetti, in Mozambico, in Turchia, in Bosnia, in Albania, Kosovo, in Iraq, ad Hebron e Kabul con le forze ONU, in Giordania, in Medio Oriente, in Pakistan e Sud Est Asiatico.

Per diventare Infermiere Volontarie del CRI bisogna essere Socie dell’associazione, essere formate dall’associazione durante il corso di reclutamento e partecipare ad un corso teorico-pratico di 2000 ore.