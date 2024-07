Caltanissetta. Si riuniscono cinquant’anni dopo il diploma: risate e ricordi per ex studenti del “Ruggero Settimo”

Si sono riuniti cinquant’anni dopo il diploma i “ragazzi” della III D del Liceo classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta diplomatisi nel 1974.

Ai “ragazzi del ‘74” è bastato poco per rintracciarsi e organizzarsi nonostante la vita li avesse sparpagliati per la Sicilia e non solo.

Il liceo classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, istituito nel 1863 come liceo ginnasiale governativo è uno dei più antichi licei della Sicilia. Nel corso degli anni ha avuto, tra docenti e alunni, numerose figure di spicco nel panorama nazionale, tra cui l’autore nisseno Luigi Russo, storico e critico letterario del Novecento.

Tra risate, nostalgie e ricordi gli ex ragazzi hanno rivissuto gli anni della loro gioventù così pregnanti di speranze e aspettative. Diventati liberi professionisti, impiegati, uomini di chiesa, ora in pensione hanno spento la candelina sulla torta in un agriturismo nisseno.

Nella foto davanti alla torta, da sx: Pina Zafarana, Lorenzo Pellerino, Rita Lacagnina, Marinella Amico, Lorenzo Faraci, Concetta Lo Cascio, Gero Ricotta, Angelo Cosentino, Giuseppe Anfuso, Pinuccio Favata, Salvatore Taschetti, Salvatore Irullo, Franca Gerratana, Nella Contino,Adele Profeta. Invitato anche il prof. Lillo Miccichè, allora loro giovanissimo insegnante di Latino e Greco, assente però per motivi personali.