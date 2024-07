Caltanissetta. Prevenzione incendi, Snalv Confsal ai consiglieri comunali Turturici e Vagginelli: “Adoperare tecnologia moderna è proposta lodevole, ma da sola non basta”

Riceviamo e pubblichiamo nota da parte dell’organizzazione sindacale Snalv Confsal Comparto forestale a firma del coordinatore nazionale Manuel Bonaffini.

“Leggiamo con attenzione ed interesse la notizia di stampa secondo la quale i Consiglieri Comunali Armando Turturici e Carlo Vagginelli, eletti nella Lista Caltanissetta Futura e Democratica, interrogano il Signor Sindaco del Comune di Caltanissetta Avvocato Tesauro in ordine alla possibilità di utilizzare strumenti tecnologici, quali i droni con sensori termici, per la rilevazione degli incendi, al fine di offrire concrete soluzioni al devastante fenomeno degli incendi boschivi durante il periodo estivo.

La scrivente Organizzazione Sindacale da tempo immemore risulta avere posto debita attenzione alla prevenzione degli incendi nell’intero territorio Provinciale ed in quello Regionale formulando proposte, appunto, in tema di prevenzione.

Anche quest’anno numerosi incendi hanno assalito il patrimonio boschivo provinciale e regionale, compromettendo la tutela e la salvaguardia del territorio ed dannosamente incidendo sul depauperamento del patrimonio naturale provinciale e regionale.

Questo sindacato, più volte, ha lanciato l’allarme, sindaco, rivolgendosi al Signor Presidente della Regione affinché l’attenzione in tema di prevenzione restasse alta rilevato che, e gli ultimi episodi registratesi lo confermano, il patrimonio regionale è diuturnamente a rischio.

Questa Organizzazione Sindacale ritiene che, per quanto lodevole, la proposta di utilizzare tecnologie moderna in fase preventiva non possa costituire, da sola, la soluzione del problema.

Occorrono interventi mirati preventivi, coordinati che registrano l’azione di tutte le istituzioni preposte alla conservazione del patrimonio naturale della nostra Regione.

Questa Organizzazione, pertanto, chiede al Signor Sindaco della Città di Caltanissetta di volere istituzionalizzare un tavolo di concertazione pubblico privato chiamando a sedere alla stesso, sotto la Alta Direzione Comunale, tutte le istituzione pubbliche e gli organismi privati interessati e coinvolti nella attività di prevenzione perché, finalmente, sotto l’egida Comunale possa istituzionalizzarsi un organismo permanente di monitoraggio, prevenzione ed intervento con il coinvolgimento come predetto di tutti gli attori del comparto.

Questa organizzazione sindacale, certa dell’attenzione che il Signor Sindaco destinerà alla presente comunicazione giornalistica auspica l’accoglimento della proposta formulata, manifestando ogni disponibilità per ogni forma di collaborazione.”