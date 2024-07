Caltanissetta. Partito il 22° Rally: prima tappa notturna a San Cataldo

Domani, start della 2^ Tappa ancora dal Corso Umberto 1 alle ore 10. Arrivo e cerimonia di premiazione nel centro cittadino dalle ore 18.00. Grande partecipazione di pubblico per l’edizione targata DLF Academy.

E’ partita tra due ali di folla in Corso Umberto I di Caltanissetta alla presenza del neo sindaco della Città Walter Tesauro la prima tappa del 22° Rally di Caltanissetta, in programma in questo fine settimana nel Nisseno. La competizione che vede 63 equipaggi al via che vede quale apripista il pluricampione della massima serie ACI Sport del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Giandomenico Basso, è organizzata dalla DLF Academy ed è valida per la Coppa rally 9^ Zona e per il Campionato Siciliano, la partecipata ed apprezzata serie regionale voluta e promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia. Dopo la partenza dal centro cittadino, gli equipaggi si sono diretti alla volta della Prova di San Cataldo, che si snoda tra Contrada Bifuto e Mimiani della lunghezza di 5,90 Km, da ripetersi tre volte frammezzate da riordini nel centro storico di Caltanissetta, l’ultimo della 1^ Tappa è in programma alle ore 22.30. La prima giornata quindi si concluderà con un chilometraggio totale, tra prove e trasferimenti di 91,54 km.

Domani, domenica 14 luglio, la partenza della 2^ Tappa è un programma alle ore 10.00 dal Corso Umberto I, da dove gli equipaggi si muoveranno alla volta del 1° Riordino allocato al village allestito nel piazzale antistante lo stadio Marco Tomaselli. Al termine gli equipaggi affronteranno la PS4 Santa Caterina 1 che si snoda lungo i tornanti della Strada Statale SS 121 bis tra Borgo Petilia ed il Bivio Noce, alle porte di Santa Caterina Villarmosa. Da lì partirà la prova di PS5 denominata Caltanissetta 1 che si snoderà nella strada dell’area boschiva di Montecanino. Ambedue le prove saranno affrontate 3 volte, intervallate dai riordini al Palacannizzaro e parchi assistenza al Tomaselli. Tra le difficoltà del già tecnico percorso sarà certamente il grande caldo tipicamente estivo del periodo che potrebbe rimescolare le carte mettendo a dura prova i motori. L’arrivo del Rally di Caltanissetta è previsto per le ore 18.00 al Corso Vittorio Emanuele dove è in programma anche la cerimonia di premiazione. Il ricco weekend nisseno viene trasmesso in diretta sui canali televisivi e social di Rally Dreamer e sui canali social dell’organizzazione.