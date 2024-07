Caltanissetta. Nisseni senz’acqua da oltre un mese, i consiglieri comunali di opposizione dell’Alleanza Civica: “Si disponga variazione di bilancio urgente per acquisto di autobotti”

L’amministrazione disponga una variazione di bilancio urgente per l’acquisto di autobotti d’acqua destinate ai nisseni che da oltre un mese non la ricevono.

Chiesto accesso agli atti sul contratto comune-caltaqua per verificare competenze ed eventuali inadempienze.

L’emergenza idrica che affligge la città di Caltanissetta è certamente la questione più scottante e maggiormente rilevante di cui il Sindaco Tesauro è chiamato ad occuparsi all’indomani del suo insediamento e del giuramento dei nominati assessori.

Sebbene leggiamo di tavoli tecnici e cabine di regia impegnate ad affrontare il problema che ormai sta diventando cronico, prendiamo atto del fatto che ci sono cittadini nisseni nelle cui abitazioni, da ben 35 giorni, non arriva acqua a causa di un problema di pressione delle condutture che non consente all’acqua erogata, secondo il calendario della distribuzione in atto, di giungere nelle case.

Si è cercato di ovviare alla situazione inviando in quelle zone ( viale Stefano Candura, Niscima) un’autobotte di Caltaqua che, tuttavia, ci ha costretto a vedere scene da terzo mondo atteso che gli abitanti della zona con il caldo torrido di questi ultimi giorni hanno dovuto riempire, ciascuno secondo le proprie necessità e secondo le proprie forze fisiche, i bidoni da trasportare nelle proprie abitazioni.

Sebbene cogliamo il tentativo di attutire gli effetti del problema, non possiamo non evidenziare come non vi sia a monte una strategia di risoluzione definitiva della causa, quanto meno preso atto del silenzio colpevole dell’attuale amministrazione che, con riguardo a tale scandalosa questione, non comunica alla cittadinanza se e come stia intervenendo.

Nell’ottica di rispondere alle legittime richieste e recriminazioni di quei cittadini che da più di un mese non hanno acqua nelle rispettive case, ai quali esprimiamo vicinanza e solidarietà, proponiamo all’amministrazione di predisporre con estrema urgenza una variazione di bilancio stanziando somme atte ad acquistare autobotti per tutte quelle zone in cui non arriva acqua da oltre un mese. Autobotti che dovranno rifornire quei cittadini nelle rispettive abitazioni atteso che non dipende da loro il mal funzionamento tecnico delle condutture e dei sistemi di pressione.

Al contempo proponiamo all’amministrazione di avviare delle serie e compiute verifiche in merito all’adempimento, da parte di Caltaqua, delle norme contrattuali vigenti soprattutto quelle relative alla manutenzione della rete idrica e a tutto ciò che dovrebbe consentire ai cittadini nisseni di usufruire della distribuzione dell’acqua.

Siamo pronti a collaborare in tal senso e per questo, già oggi, è stata avanzata richiesta di accesso agli atti, a firma della consigliera Annalisa Petitto, alla Segreteria Generale del Comune per ottenere copia del contratto tra Comune e Caltaqua che attenzioneremo e dal cui studio proporremo interventi mirati, auspicando che all’attuale amministrazione, nel frattempo, si sia già attivata in tal senso.

I consiglieri comunali

Annalisa Petitto

Felice Dierna

Calogero Palermo

Vincenzo Cancelleri

Luigi Bellavia

Armando Turturici

Carlo Vagginelli