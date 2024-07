Caltanissetta, Mutua Società Cattolica “Maria SS. della Catena” incontra il sindaco Tesauro: assicurata collaborazione con le attività socio-culturali-sanitarie del sodalizio nisseno

Il Sindaco di Caltanissetta Avv. Walter Tesauro, insieme all’Assessore Guido Delpopolo, hanno ricevuto stamattina il Consiglio Direttivo della Mutua Società Cattolica Maria SS. della Catena, presieduto dal Cav. Rosario Scancarello. E’ stata assicurata la fattiva collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il sindaco Tesauro ha assicurato la massima disponibilità unita a quella dell’Amministrazione per una stretta collaborazione con le attività socio-culturali-sanitarie che il sodalizio nisseno organizza sul territorio da tanti anni, al fine di condividere progetti, proposte e iniziative che possano integrare ed arricchire la programmazione degli eventi organizzati in città. Il primo cittadino ha sottolineato “che la tradizione della cultura del passato va incentivata soprattutto perchè diventi patrimonio delle nuove generazioni”.

La Mutua Società Cattolica Maria SS. della Catena, viene costituita dopo la seconda guerra mondiale, a norma della Legge n°3818 del 15 aprile 1886, per opera di alcuni cattolici che si sono associati per maggiormente tutelarsi ed aiutarsi reciprocamente.

Questo aiuto consisteva nell’erogazione di sussidi che avevano lo scopo di migliorare le condizioni culturali, sociali, economiche e morali dei soci e dei loro familiari, anche per mezzo di corsi di istruzione professionale e scolastici.

La Società viene fondata il 5 maggio 1957.

Dall’anno della sua costituzione, sono state sempre perseguite e realizzate attività di carattere educativo e culturale, di prevenzione sanitaria, caratterizzate da quei valori mutualistici che sono l’essenza e l’identità della Società.

In questi anni, sotto la guida del presidente Scancarello, sono stati realizzati numerosi progetti in favore dei soci, tra i quali la costruzione e la ristrutturazione dei sodalizi sociali nel cimitero Angeli di Caltanissetta, screening sanitari per soci e non, attività sportive, culturali, recupero tradizioni popolari, attività culturali legate alla salvaguardia dei mestieri, della cultura popolare, gite sociali estive ed invernali.

Presso la sede sociale della Società è costituito il “Centro Studi Sebastiano Solano” per le ricerche,lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso.

Per il secondo semestre dell’anno 2024 sono in programma: visite alle miniere di Gabbara e Petralia, un concorso di poesia sul tema “Religiosità e miniera”, Gite culturali, fine settimana, soggiorni con prestazioni sanitarie ed altre attività socio assistenziali e sanitarie in favore dei soci.