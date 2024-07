Caltanissetta. Leonardo Lombardo: “L’associazione Avanti Così dell’ex sindaco Gambino non vuole essere politica ma è politica”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di riflessioni politiche del componente del Movimento 5 Stelle di Caltanissetta Leonardo Lombardo in merito alla recente costituzione da parte dell’ex sindaco Gambino dell’associazione Avanti Così.

“La settimana scorsa l’ormai ex sindaco Roberto Gambino ha tirato fuori dal cilindro l’ultima sua creatura che “non vuole essere politica” ma è politica anche se di cortissimo respiro. Parliamo dell’associazione “Avanti così” : l’ultimo dei suoi supporti che gli servono per relazionarsi con il Movimento 5 Stelle in maniera quasi sempre deleteria.

……..” promozione .organizzazione o partecipazione a cordate, correnti,gruppi riservati di iscritti e comunque ogni altra iniziativa che abbia la finalità di affrontare la vita interna del Movimento e passaggi decisionali sulla base di orientamenti preventivamente organizzati o appartenenze predeterminate a cordate,correnti e gruppi “ . E il punto 4 dell’articolo 18 dello Statuto del Mov.5 Stelle che tratta del Procedimento di azioni disciplinari. Così come il punto 7 “ L’adesione ad altri partiti politici o ad associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto o concorrenti con quelli del Movimento,senza aver comunicato il recesso dal Movimento è motivo di esclusione”

Questi e altri punti ( parecchi punti purtroppo) di violazione del Codice Etico,dello Statuto del Movimento e del Regolamento dei Gruppi Territoriali. E innegabile che in questo ultimo anno di difficile transizione verso un assetto organizzativo territoriale ,il Movimento in città e stato in prevalenza senza un assetto organizzativo forte del Gruppo territoriale,già nato male per la presenza con diritto di voto di determinate figure che possono solo partecipare alle assemblee GT ma senza diritto di voto:sono il sindaco e sette consiglieri comunali, cioè le cariche elettive.

Questa vicenda ha capovolto totalmente la ragione della regola: nell’appartenenza alla stessa forza politica e nel contesto di una ovvia collaborazione politica l’eventuale funzione di controllo dell’operato degli eletti nell’istituzione spetta agli organismi del soggetto politico (il Movimento ) non , al contrario, agli eletti sul Movimento. Queste e molte altre violazioni delle regole statutarie e regolamentari , non sempre in malafede, spesso per ignoranza o sottovalutazione delle regole stesse in questi ultimi 20 mesi. Non le vado a citare tutte perchè ritengo che questo mio intervento , in questo momento , attiene ad un confronto politico e non è su un terreno disciplinare.

Roberto Gambino in questi mesi a capo supremo di tutto ,nel bene e nel male credo sia il responsabile principale di tutto.Se mi dovessero chiedere qual’è il problema che in questo momento attanaglia il Mov.5 Stelle a Caltanissetta dico senza ombra di dubbio, il problema è Gambino. Gli riconosco generosità ed energia nello spendersi e nell’attività anche frenetica ma anche parecchie occasioni di errare:gli è spesso assente l’etica e la “grammatica” della politica sia nell’agire amministrativo che all’interno del Movimento.

Una di queste goliardate o azioni sconsiderate ,che coinvolgono altre persone del movimento è la creazione di questa associazione “Avanti così” , finalizzata fondamentalmente ad un suo personale prosieguo di carriera politica verso mete e aree politicamente non definite. “Ci deve essere un giudice a Berlino” diceva Brecht. Siamo a metà luglio e ci sono due notizie positive:la prima l’avvio di una fase costituente del Mov. 5 Stelle a cui arrivare a settembre.Ci saranno tanti incontri,approfondimenti e cose da analizzare con la lente di ingrandimento.Ci saremo e lavoreremo.La seconda è che i deputati europei (8) del Mov.5 Stelle hanno aderito al gruppo LEFT (Sinistra Europea )”.

Leonardo Lombardo ( membro del Gruppo Territoriale di Caltanissetta ) del Movimento 5 Stelle