Caltanissetta. L’Associazione “Sturzo” a Sindaco, Giunta e Consiglieri: “Desideriamo stimolare confronto civico”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Fabio Venezia e Stefano Vitello a nome dell’Associazione Luigi Sturzo APS rivolta al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri della città di Caltanissetta.

“Dopo l’elezione di Walter Tesauro a Sindaco della città, Gianluca Bruzzaniti è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta. Spetterà a lui guidare i lavori dell’aula, e ci auguriamo lo faccia con saggio equilibrio, nel rispetto di tutti i consiglieri (maggioranza e minoranza)

Con il loro giuramento i Consiglieri Comunali (Sindaco compreso), hanno assunto la responsabilità di essere, all’interno del civico consesso, rappresentanti istituzionali dei nisseni, di lavorare per il bene comune, e, di esercitare le funzioni e le prerogative che per legge spettano al Consigliere Comunale.

A tutti: Sindaco, Giunta , Consiglieri, chiediamo di essere interpreti, custodi e garanti del motto sturziano ”Servire, non servirsi”, motto che troneggia nella stanza antistante l’Aula consigliare e che la nostra Associazione ha fatto collocare alla presenza dell’allora Giunta perché sia monito e viatico per chi calcherà quell’Aula , ove saranno decise le sorti della nostra città .

La comunità cittadina che rappresentate si aspetta da tutti e ciascuno di voi di essere costruttori di speranza , artigiani di coesione, promotori di solidarietà. operatori di sviluppo, affrontando con postura pragmatica e visione lungimirante le numerose interpellanze che la città avanza (emergenza economica e lavorativa , criticità socio -sanitaria , diffusa povertà, viabilità fatiscente, precariato giovanile , questioni legate alla legalità, e , recentemente in tutta la sua acuzia, la crisi idrica …)

Come Associazione desideriamo proporre e stimolare il confronto civico perché siamo consapevoli che la città, pur nella sua fragilità, ha potenzialità, creatività, professionalità inespresse da valorizzare in pieno per poter disegnare insieme un futuro migliore. Noi faremo la nostra parte additando problematicità, facendo proposte, apprezzando talune scelte, criticandone altre, se ritenute non idonee, senza pregiudizi, e con libertà, la libertà di cittadini liberi. Nel contempo invitiamo quanti condividono la preziosa opera del diritto/dovere di responsabilità civica di alimentarla con una cittadinanza attiva. Ognuno faccia la sua parte!

Da parte nostra vi è il desiderio di chiedere periodicamente un confronto pubblico con la Giunta e i Consiglieri sulle questioni urgenti che coglieremo dal contesto territoriale. Ci auguriamo di trovare orecchio attento e animo disponibile per costruire assieme : amministratori e cittadini!”.

