Caltanissetta. La sete della disperazione: una donna raccoglie l’acqua dalla fontana del Tritone per utilizzarla per il wc

La siccità che schiaccia la Sicilia sta portando le città a uno stato di disperazione in cui a essere carente non è solo l’acqua, ma è anche la speranza di poter riuscire ancora a resistere, addirittura, ai prossimi giorni.

E alla redazione de Il Fatto Nisseno arriva una segnalazione che fa riflettere. Una donna, china sulla Fontana Del Tritone in piazza, con bottiglie di plastica e bidoni, raccoglie l’acqua, anche se non potabile, per poterla utilizzare come scarico del water e per altri usi non alimentari.

La donna viene da via Xiboli, dove l’acqua non arriva da dieci giorni; anche se in altre zone il piano di distribuzione idrica si modula ogni due giorni. Sono state anche fatte segnalazioni a Caltaqua.

Il gesto della donna è una chiara testimonianza di come l’emergenza idrica che sta attraversando Caltanissetta, gli altri Comuni, l’intera Sicilia sta portando i cittadini a uno stato di frustrazione e di “disperazione umana” – così come, nella segnalazione, la donna ha definito il suo gesto –, per la mancanza di un bene primario, indispensabile, come l’acqua, tanto da ritrovarsi costretti a prenderla da un luogo pubblico per far fronte a necessità quotidiane come anche il solo tirare lo sciacquone del water.